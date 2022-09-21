Moskova Borsası’ndan (MOEX) yapılan yazılı açıklamada, döviz piyasasında sterlinle işlem yapmanın çeşitli tehlikeler ve zorluklar içerdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu gerekçelerden ötürü MOEX’in döviz piyasasında İngiliz sterlini ile işlemlerin 3 Ekim’den itibaren durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.