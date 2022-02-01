'The Walking Dead'in oyuncusu ölü bulundu

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"The Walking Dead" dizisinde canlandırdığı zombi rolüyle tanınan oyuncu Moses J. Moseley'den acı haber geldi. Moseley'in yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Moses J. Moseley'in ölümünün olası bir intihar olabileceğini de belirtti.

OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

TMZ'nin aktardığına göre; Moseley'in ailesi ise oyuncudan en son 23 Ocak'ta haber aldı. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü kayıp ihbarında bulunan aile, Moses J. Moseley'in aracını takip etti. Ardından Moseley, Georgia, Stockbridge'de otomobilinin içinde ölü bulundu.

"ÇOK ÖZLENECEK"

Oyuncunun menajeri Tabatha Minchew, "Fox News"a yaptığı açıklamada, "Moses'ı herkes severdi. Hiç yabancı biriyle tanışmadı. Hayranlarını ailesi ve arkadaşları kadar severdi. Seçmelere katılmak ve çalışmak için her zaman heyecanlıydı. Konuşmaya ihtiyacın olduğunda ya da bir şeye ihtiyacın olduğunda gecenin bir yarısında arayabileceğin türden biriydi. Arkadaşları, ailesi ve hayranları tarafından çok özlenecek..." ifadelerini kullandı.

Moseley, ayrıca "Açlık Oyuncuları" ve "Genç Çıraklar" gibi projelerde de de rol aldı.