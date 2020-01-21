Fenerbahçe'de bir süredir ayrılacağı konuşulan Victor Moses transferinde son aşamaya gelindi. Lampard'ın dünkü açıklamasından sonra Inter ile anlaşma sağlayan Moses, bugün sağlık kontrolünden geçecek.

Sarı-lacivertli forma ile 21 maçta görev alan ve 5 gol kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, yapılacak sağlık kontrolünün ardından bu hafta içinde Inter ile resmi anlaşmaya imza atacak.