25 Nisan 1999'da Romanya'nın Cluj Napoca kentinde doğan Olimpiu Morutan, ülkesinin kulüplerinden Uni Cluj'un alt yapısında yetişti.2016 yılında FC Botosani takımına transfer oldu.

FC Botosani formasıyla 59 maça çıkan Morutan 2 gol 5 asistlik katkıda bulundu. 1,73'lük orta saha, 2018'de 700 bin euro bonservis bedeliyle Steaua Bükreş’in yolunu tuttu.

Steaua Bükreş formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Olimpiu Morutan 107 maçta 14 gol 30 asistlik katkıda bulundu. Orjinal mevkisi on numara pozisyonu olan Rumen oyuncu, merkez orta saha ve sağ kanat gibi pozisyonlarda da oynayabiliyor.

17, 19 ve 21 yaş altı millî takımlarında oynadı. Haziran 2021'de A millî takıma çağrıldı.