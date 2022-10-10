Galatasaray'dan sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan'ın menajeri Gigi Becali, La Nazione gazetesine konuştu. Yeni takımında da 11'e girmekte zorlanan Morutan'ın zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Becali, "Sabır gösterilirse takımın kilit oyuncusu olur. Morutan, Pisa'da beklenen performansı verecek. Genç bir oyuncu ve sabır gösterilmesi gerekiyor" dedi.

Morutan'ın geçen yıl Galatasaray ile sezona iyi başladığını ancak çeşitli nedenlerden dolayı gerçek değerini gösteremediğini vurgulayan Becali, "Pisa onun için yeni bir başlangıç. İtalyanca öğreniyor. Marin ve Rus ona yardım ediyor. Yavaş yavaş istenen performansı verecek. Pisa ona güveniyor ve Romanya Milli Takımı onu bekliyor" açıklamasını yaptı.