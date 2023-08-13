Morutan, Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan için flaş gelişmeler yaşanıyor. Romanyalı futbolcuya geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Pisa talip. İşte detaylar...
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan kiralık olarak takım ayrılıyor.
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YENİDEN İTALYA YOLCUSU
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, sarı-kırmızılılarda forma giyen Romanyalı 10 numara oyuncusu Morutan geçen sezon da formasını giydiği Pisa'ya geri dönüyor.
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SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
İtalyan ekibiyle anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Morutan için Pisa ile sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koyarak kiraladı.
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Geçtiğimiz sezon Pisa'da 36 maça çıkan Morutan takımına 6 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.
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Galatasaray, Morutan'ı 2021-22 sezonunda 4.2 milyon Euro'ya FCSB'den kadrosuna katmıştı.