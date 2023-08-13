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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Morutan, Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı... - Galatasaray Haberleri

        Morutan, Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı...

        Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan için flaş gelişmeler yaşanıyor. Romanyalı futbolcuya geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Pisa talip. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 13.08.2023 - 16:06
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          Trendyol Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan kiralık olarak takım ayrılıyor.

        • 2

          YENİDEN İTALYA YOLCUSU

          İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, sarı-kırmızılılarda forma giyen Romanyalı 10 numara oyuncusu Morutan geçen sezon da formasını giydiği Pisa'ya geri dönüyor.

        • 3

          SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

          İtalyan ekibiyle anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Morutan için Pisa ile sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koyarak kiraladı.

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          Geçtiğimiz sezon Pisa'da 36 maça çıkan Morutan takımına 6 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.

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          Galatasaray, Morutan'ı 2021-22 sezonunda 4.2 milyon Euro'ya FCSB'den kadrosuna katmıştı.

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