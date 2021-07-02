Kasımpaşa yeni sezon hazırlıklarını transferlerle devam ettiriyor. Kaleci Harun Tekin ve Ahmet Engin’in ardından lacivert-beyazlılar, Tunus Ligi ekiplerinden Es Sahel’de forma giyen Mortadha Ben Ouanes’i renklerine bağladı. Ouanes, Kasımpaşa ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten konuyla ilgili, "Tunus 1. lig ekiplerinden Es Sahel takımının 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Mortadha Ben Ouanes, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

3. TRANSFER OLDU

Ben Ouanes, Kasımpaşa'nın 3. transferi oldu. Lacivert-beyazlılar, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen kaleci Harun Tekin ve Duisburg'tan kanat oyuncusu Ahmet Engin'i kadrosuna katmıştı.