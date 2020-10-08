Ülkenin geçmişten bugüne korunan koyun ve koçlarından morkaraman ile akkaraman ırklarının, Azerbaycan'da da üremelerinin sağlanması için Türkiye ve Azerbaycan'ın devlet teşvikiyle çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Iğdır Kazım Karabekir Çiftliği'nde yetiştirilen 25'i koç, 578'i koyun olmak üzere toplamda 603 küçükbaş, sayılarının artırılması için Azerbaycan'a ihraç edilmeye başlandı.
Damızlık koyun ve koçlardan ilk etapta 6 bin, daha sonra 20 bininin ihraç edilmesi hedefleniyor.
İhracatı gerçekleştiren İlyasoğlu Damızlık Üretim Çiftliği AŞ Genel Müdürü Çetin Şahin, AA muhabirine, "İki devlet tek millet" sloganıyla yola çıkarak morkaraman ve akkaraman ırklarının Azerbaycan'da geliştirilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.
"Azerbaycan'da bu koyun türü yok"
TİGEM'den temin ettikleri damızlık koyunun Azerbaycan'a ihracatını yaptıklarını ifade eden Şahin, "Bugün ilk partiyi gönderiyoruz, devamı gelecek inşallah. Azerbaycan'da bu koyun türü yok. Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğundan bugüne ata ırkı olan morkaraman koyun ırkını tarihinde ilk kez Azerbaycan'a göndermiş olacağız." dedi.
Azerbaycan'ın da Türkiye ile benzer coğrafi koşullara sahip olduğunu, bu nedenle morkaraman ve akkaraman ırklarının burada da verimli bir şekilde üreyeceğini aktaran Şahin, "Bu koyun türü sıcağa, soğuğa, susuzluğa dayanıklı bir ırktır. Biz millet olarak koyunların kuyruk yağını seviyoruz, morkaraman ile akkaramanda kuyruk yağı çok fazla. Bu da bizim için avantaj sağlıyor." diye konuştu.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Göksal İlyasoğlu da morkaraman ve akkaramanın doğum oranı yüksek olan ırklar olduğuna işaret etti.
Bu ırkların üretiminde hiçbir sıkıntının yaşanmadığını aktaran İlyasoğlu, şunları kaydetti:
"Türkiye ve Azerbaycan'ın yayla şartlarına uygun bir hayvandır. Biz de bu koyun ırkını Azerbaycan'a önerdik ve kendileri de kabul ettiler. Bu manada bizim devlet büyüklerimiz de bize çok büyük destek sundular. Devlet üretim çiftliği olan TİGEM, morkaraman koyun türünü en iyi üreten bir kuruluşumuz olduğundan biz de buradan temin etiğimiz damızlık koç ve koyunları seçtik ve Azerbaycan'a gönderdik."
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