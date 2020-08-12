Morityus açıklarındaki petrol sızıntısının yarısı tahliye edildi

Japonya kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre, Japon Mitsui OSK Lines firması, geçen ay sonu karaya oturan MV Wakashio yük gemisinden sızan petrole ilişkin açıklamada bulundu.
Firma, kargo gemisinden 1000 ton civarında petrol sızdığının tahmin edildiğini, şimdiye dek 460 ton petrolün geri toplandığını açıkladı.
Yük gemisinde hali hazırda bekletilen 1600 ton kalın petrol, 200 ton ince petrolün de tahliye edileceğini kaydeden firma, istikrarsız hava şartlarının tahliyeyi etkilediğini belirtti.
- Mercan resifleri
Japonya Dışişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) kurumlarından 6 kişilik uzman heyetin Morityus'a gönderileceğini açıkladı.
Morityus Başbakanı Pravind Jugnauth, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yük gemisinin okyanusa petrol sızdırması sonrası çevresel acil durum ilan ettiklerini duyurmuştu.
25 Temmuz'da karaya oturan ve petrol tankı çatlayan Panama bandıralı gemi, Kyodo ajansına göre Çin'den yola çıkmış ve Singapur üzerinden Brezilya'ya doğru yol alıyordu.
Tatil beldesi Pointe d'Esny açıklarında bulunan gemideki sızıntının, dünyaca ünlü mercan resiflerine ev sahipliği yapan Morityus'un turizm sektörünü etkileyeceği kaydediliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!