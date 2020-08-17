Morityus açıklarında yakıt sızdıran geminin yol açtığı ekolojik zarar endişelendiriyor

Bloomberg'in haberine göre, Çin'den Brezilya'ya doğru giderken karaya oturduktan sonra petrol tankerinin çatlamasıyla okyanusa 1000 tonluk petrol sızdıran geminin, Morityus sularında açtığı zararın ardından hassas bir ekosistemi yeniden oluşturmak 10 yıl alabilir.
"Nagashiki Shipping" şirketine ait, 4 bin ton civarında akaryakıt taşıyan gemiden daha fazla sızıntı olmasının engellendiği bildirilse de Hint Okyanusundaki ada ülkesinin "gelmiş geçmiş en kötü ekolojik felaketine" neden olan kirliliğin nasıl temizleneceği sorgulanıyor.
Sızıntının yol açtığı kirlilik, ülkede denizcilik ve balıkçılıkla uğraşan toplulukların geçim kaynaklarını ve şnorkelli yüzücüler arasında popüler olan Blue Bay Marine rezervini tehdit ediyor.
Morityus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir dönemden geçen turizme dayalı ekonomisinin sızıntı nedeniyle daha da kötüleşebileceği ifade ediliyor.
Deniz bilimci Sharveen Persand, hasarın boyutunun bir ay sonra daha netleşeceğini belirterek, "Ekosistemin önceki durumuna geri dönmesi en iyi ihtimalle 10 yıl sürecek." değerlendirmesinde bulundu.
- Balıkçılar ümitsiz
Ölü balıkların deniz yüzeyine vurduğu bölgede yaşayanlar, balıkları ve diğer deniz canlılarını tehdit eden kirliliği temizlemek adına ellerinden geleni yapmak için harekete geçti.
Bazı balıkçılar, geçim kaynaklarını asla geri alamayacaklarından korkarken, 67 yaşındaki balıkçı Edmond Bertrand Vurdapanaicken, yaşanan kazayı "umutsuzluk nedeni" olarak yorumladı.
Vurdapanaicken, "Hayatımızı yeniden rayına oturtamayacağız." ifadesini kullandı.
Evinin yakınlarında böyle bir felaket yaşanacağını hiç düşünmediğini belirten 40 yaşındaki Ravin Mewa da sızıntıdan etkilenen köylerden biri olan Bois des Amourette sakinlerinin, uzun yıllar “sıcak katran” kokusuyla yaşamak zorunda kalabileceğini söyledi.
- Japonya bölgeye ekip gönderdi
25 Temmuz'da karaya oturan ve petrol tankı çatlayan gemi, Çin'den yola çıkmış ve Singapur üzerinden Brezilya'ya doğru yol alıyordu.
Morityus Başbakanı Pravind Jugnauth, yük gemisinin okyanusa petrol sızdırması sonrası 8 Ağustos'ta çevresel acil durum ilan ettiklerini duyurmuştu.
Jugnauth, hükümetin hava koşulları ve kaynak eksikliği nedeniyle hemen harekete geçemediğini belirtmişti.
Japonya, durumu değerlendirmek ve hükümetler, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği temsilcilerinin yer aldığı bir panele günlük rapor vermek için bölgeye 6 kişilik bir ekip göndermişti.
Adaya ulaşan ekipten Tadakuni Ito, cuma günü basına yaptığı açıklamada, gittiği 9 kıyıya da yakıt sızıntısının ulaştığını duyurmuştu.
Gemi cumartesi günü ikiye bölünmüştü.
Kıyıdan 16 kilometre açıkta olması gereken geminin rotasının nasıl saptığına ilişkin soruşturma devam ederken, Morityus hükümeti, Nagashiki Shipping'den tazminat talep ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!