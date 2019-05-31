31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İznik Devlet Hastanesindeki morg malzemelerinin hurdacıya satışı geçen salı günü gündem olmuştu. Hastane İdari İşler Müdürü Müdürü Ömer Yalavuz hakkında soruşturma başlatılmıştı. İHA'nın haberine göre, satışla ilgili Ömer Yalavuz’dan açıklama geldi.
"Geçtiğimiz günlerde İznik yerel basınında ve ulusal basında yer alan şahsımı ve makamımı direk hedef alan karalayıcı, asılsız, yalan haberlerden dolayı şahsım, makamım ve mensubu olduğum kurumum büyük bir yara almıştır. Yerelde hastanemiz, ulusal basında kurumumuz ciddi anlamda zedelenmiş ve önemli ölçüde yıpratılmıştır" diyen Yalavuz, iddianın gerçeği yansıtmadığını savundu.
'TAMİRİ YENİSİNDEN DAHA PAHALI'
12 Şubat 2018 tarihinde Başhekimliğin yazılı onayı alınarak Hurda Satış Komisyonu kurulduğunu anlatan Ömer Yalavuz, "2015 yılında eski hastaneden yeni hastaneye taşınma esnasında getirilen hastanemiz bahçesinde boşta bulunan, hurdaya ayrılması uygun görülen, ekonomik ömrünü tamamlamış ve demirbaş kayıtları bulunmayan birçok hurda yanında, tamiri yenisinden daha pahalıya gelen ve açık bir alanda bekletilen ve hiç bir işe yaramayan paslanmış, çalışmayan 100-150 kg ağırlığındaki morg aparatı da tüm bu hurdalar ile birlikte 12 Şubat 2018 tarihinde Başhekimin yazılı onayı ile kurulan hurda komisyonu tarafından o günkü Sanayi ve Ticaret Bakanlığının belirlediği hurda rayiç bedel üzerinden komisyon tarafından satışı yapılmıştır. Şahsımın bu komisyonda hiçbir görevi yoktur. Kaldı ki hurdalardan gelen maddi kazanımların da nerelere harcandığı belgeleri ile mevcuttur" dedi.
'NEDEN SADECE BEN ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL'
Ancak bir çok hastanede yapılan usul ile bu şekilde yapılan hurda satış işlemlerinin daha sonra usule uygun bulunmadığını kaydeden Yalavuz, "Sadece şahsıma ve iki personelime idari ceza verilmiştir. Tespit ve bertaraf komisyonunun Başhekimlik makamımın 'oluru' olmasına rağmen neden sadece tarafıma ceza verildiği anlaşılır gibi değildir" şeklinde konuştu.
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