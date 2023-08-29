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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Morelos, Fenerbahçe için geliyor - Fenerbahçe Haberleri

        Morelos, Fenerbahçe için geliyor

        Alfredo Morelos, Fenerbahçe için geliyor. 27 yaşındaki Kolombiyalı golcü, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini tamamlamasının ardından resmi sözleşme imzalayacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.08.2023 - 22:43 Güncelleme: 29.08.2023 - 22:43
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        TRT Spor'un haberine göre; 27 yaşındaki forvet, saat 01:00 sularında İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrollerinden geçecek olan deneyimli ismin kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

        Rangers ile 269 maça çıkan Alfredo Morelos 124 gol, 58 asistlik istatistik yakaladı.

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