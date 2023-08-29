Morelos, Fenerbahçe için geliyor
Alfredo Morelos, Fenerbahçe için geliyor. 27 yaşındaki Kolombiyalı golcü, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini tamamlamasının ardından resmi sözleşme imzalayacak.
Giriş: 29.08.2023 - 22:43 Güncelleme: 29.08.2023 - 22:43
TRT Spor'un haberine göre; 27 yaşındaki forvet, saat 01:00 sularında İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrollerinden geçecek olan deneyimli ismin kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Rangers ile 269 maça çıkan Alfredo Morelos 124 gol, 58 asistlik istatistik yakaladı.