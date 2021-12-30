Morant'ın 41 sayısı galibiyeti getirdi

Takımlardaki koronavirüs vakaları nedeniyle San Antonio Spurs-Miami Heat maçının ertelendiği NBA'e, 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Memphis Grizzlies, ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 5 sayı farkla geçti.
Sezonun 22'nci, üst üste ise 3'üncü galibiyetine ulaşan Grizzlies'ta Ja Morant 41 sayı ve 10 ribauntla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Desmond Bane 20, Jaren Jackson 15 sayıyla skora destek verdi.
Bu sezon 19. kez kaybeden Lakers'ta 37 yaşına giren all-star LeBron James 37 sayı, 13 ribaunt ve 7 asistle takımının en skoreri olurken, 8 isabetli üçlükle bu alandaki kariyer rekorunu egale etti. Russell Westbrook ise 16 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı.
BULLS SERİYİ 5 MAÇA ÇIKARDI
Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Chicago Bulls, ağırladığı Atlanta Hawks'ı 131-117 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
22. kez kazanarak konferansında ikinci sırada yer alan Bulls'ta Zach LaVine 25 sayı, DeMar DeRozan 20 sayı ve 8 asist, Coby White 17 sayı ve 12 asist, Nikola Vucevic 16 sayı ve 20 ribaunt, Javonte Green ile Ayo Dosunmu 14'er sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.
Sezonun 19. yenilgisini alan Hawks'ta Trae Young 26 sayı ve 11 asist, Clint Capela 18 sayı ve 15 ribaunt, Chaundee Brown 16, Cam Reddish 14 sayıyla mücadele etti.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-New York Knicks: 85-94
Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 108-116
Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 82-91
Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 131-117
Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 104-99
Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 115-97
Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 105-120
Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 95-94
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