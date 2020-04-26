26 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin koronavirüsle karşılaştıktan sonra ilk şoku atlattığına dair rakamlar Merkez Bankası'ndan geldi. Bankanın haftalık açıkladığı kredi kartı rakamlarına göre 17 Nisan haftasında kredi kartı harcama rakamları vatandaşın yeniden harcamaya başladığını yani moralinin biraz olsun düzeldiğini ortaya koydu. Merkez Bankası rakamlarına göre mart ayı ortasında 21 milyar lira olan haftalık kredi kartı harcaması 10 Nisan haftasında 7.7 milyar liralık azalma ile 13.5 milyara gerilemişken geçen hafta yüzde 13 artış ile 15.2 milyar liraya çıktı. Yani yaklaşık 1.8 milyar lira arttı. Artışın 891 milyonu market alışverişinden kaynaklandı. Bu gelişme vatandaşın sokağa çıkma yasağı nedeniyle stok yaptığı şeklinde değerlendirilebilse de Türkiye'nin virüsle yüzleştiği 13 Mart'tan itibaren radikal şekilde gerileyen giyim, mobilya, yapı malzemeleri hatta kuyum harcamalarının bile artıyor olması bu durumu daha çok vatandaşın başlangıçta korkudan harcamayı kestiği ancak geçen hafta moralinin düzelmesi ile yeniden harcamaya başladığı şeklinde değerlendirmenin daha doğru olduğunu ortaya koydu.
ALIŞVERİŞ SAYISI DA YÜZDE 12 ARTTI
Harcama artışının 287 milyonu da mağazalar kapalı olduğu için doğal olarak internet üzerinden yapılan harcamalarda görüldü. Koronavirüsün Türkiye'de görülmeye başlaması ile bazı vatandaşların marketlerden alışveriş yaparak eve kapanmasına rağmen 13 Mart'tan itibaren market harcamaları bile azalmıştı ve haftalık 4.4 milyardan 4.1 milyara inmişti. Havayolları, konaklama, yemek, kuyumculuk hatta giyim alışverişi gibi alanlarda ise dramatik bir düşüş gözlenmişti. Geçen hafta ise hemen hemen tüm alanlarda harcamalarda artış oldu. Haftalık alışveriş sayısı da harcama rakamlarına paralel 4.2 milyonu marketler kaynaklı 9.2 milyon arttı. Yüzde 12'lik bu artışın ayrıntılarına bakıldığında market alışverişinin yanı sıra yüzde 46 artan kuyum, yüzde 44 artan giyim, yüzde 25 yükselen mobilya alışverişi ve yüzde 23'lük bir yükseliş gösteren yapı malzemeleri harcamalarının etkili olduğu görüldü.
ALIŞVERİŞ 1.7 MİLYAR LİRALIK ARTIŞ GÖSTERDİ
|(Bin TL)
|13-03-2020
|10-04-2020
|17-04-2020
|Son hafta değişim (%)
|TOPLAM
|21.272.308
|13.488.741
|15.236.343
|13
|Benzin ve Yakıt İstasyonları
|1.267.763
|720.910
|734.500
|2
|Çeşitli Gıda
|1.449.940
|1.255.637
|1.458.468
|16
|Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar
|1.211.669
|1.148.643
|1.257.776
|10
|Giyim ve Aksesuar
|1.627.828
|409.844
|483.368
|18
|Kuyumcular
|301.477
|72.845
|84.712
|16
|Market ve Alışveriş Merkezleri
|4.412.787
|4.163.723
|5.055.232
|21
|Mobilya ve Dekorasyon
|660.198
|343.667
|403.950
|18
|Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik
|953.008
|415.388
|508.116
|22
|Sigorta
|851.091
|658.628
|691.428
|5
|Yapı Malzemeleri, Hırdavat, Nalburiye(Bin TL)
|791.221
|588.352
|605.487
|3
|Yemek
|1.052.903
|197.432
|196.079
|-1
|İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişler
|4.240.832
|3.586.527
|3.873.955
|8
HAFTALIK ALIŞVERİŞ SAYISI 9.2 MİLYON ARTTI
|13-03-2020
|03-04-2020
|17-04-2020
|Değişim (%)
|Değişim
|TOPLAM
|142.984.665
|80.249.550
|89.523.322
|12
|9.273.772
|Benzin ve Yakıt İstasyonları
|7.990.763
|4.691.752
|4.487.226
|-4
|-204.526
|Çeşitli Gıda
|13.202.028
|9.010.292
|10.398.577
|15
|1.388.285
|Giyim ve Aksesuar
|9.882.155
|1.763.169
|2.544.722
|44
|781.553
|Kuyumcular
|361.931
|65.397
|95.296
|46
|29.899
|Market ve Alışveriş Merkezleri
|49.530.325
|39.182.906
|43.538.910
|11
|4.356.004
|Mobilya ve Dekorasyon
|1.695.302
|761.434
|953.651
|25
|192.217
|Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik
|6.926.451
|3.025.184
|2.967.900
|-2
|-57.284
|Sigorta
|1.597.603
|1.483.537
|1.502.156
|1
|18.619
|Yapı Malzemeleri, Hırdavat, Nalburiye
|1.318.339
|852.114
|1.049.882
|23
|197.768
|Yemek
|23.475.483
|4.253.964
|4.261.937
|0
|7.973
|Bireysel Emeklilik
|484.299
|485.774
|565.357
|16
|79.583
|İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişler
|16.393.710
|12.759.801
|15.056.045
|18
|2.296.244
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