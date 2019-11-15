Latin Amerika ülkelerinden Bolivya’da, şiddet olaylarına dönüşen gösteriler ve ordunun baskısı sonucu görevinden istifa ederek Meksika'ya sığınan eski Devlet Başkanı Evo Morales taraftarları, kendisini devlet başkanı ilan eden Jeanine Anez’in istifası talebiyle sokaklara döküldü. Polis ve göstericiler arasında çıkan arbede en az 2 kişi hayatını kaybetti.

Morales’in yeniden iktidara gelmesini isteyen destekçileri, başkent La Paz’da gösteri düzenledi. Polis protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Bolivya Yüksek Mahkemesi Anez’i geçici devlet başkanı olarak tanımıştı, ancak Morales’in Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) vekilleri oturuma katılmadığı için Anez başkanlık için gereken oy oranına ulaşamamıştı. Morales taraftarları bu nedenle Anez’in geçici devlet başkanlığını kabul etmiyor.

Anez hükümeti adına konuşan Bakanı Jerjes Justiniano, Morales’in destekçileri ile diyalog masası kurulduğunu açıkladı. Justiniano diyalog masasında, Morales’in ülkeye dönüp dönemeyeceği sorusunun yöneltildiğini, bu soruya “Dönsün, sorun yok” şeklinde cevap verildiğini kaydetti.

Bu arada MAS vekilleri, Anez'in geçici hükümetinin üçüncü gününde azınlık muhalefetinin bir kısmıyla yapılan anlaşmanın ardından parlamentonun kontrolünü yeniden ele aldı.

GÖREVDEN ALDI

Anez, Genel Kurmay Başkanı’ndan sonra Morales’e yapılan 'darbe'nin baş aktörlerinden polis komutanı Yuri Calderon’u da görevden aldı.