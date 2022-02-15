Mor ve Ötesi'nden 'İstiklal'

HABERTURK.COM

Mor ve Ötesi, 'Sirenler' adlı albümün üçüncü video klibi 'İstiklal'i müzikseverlerle bir araya getirdi. Albümün Çiçek Pasajı'nda gerçekleşen ve canlı yayınıyla sosyal medyanın gündemine oturan lansman gecesinde çekilen video klip, Aslı Çelikel'in imzasını taşıyor.

Klipte İstiklal Caddesi, Akdeniz heykeli ve Mor ve Ötesi ile birlikte başrolü, Beyoğlu'nda özgürce eğlenmeye gelen iki genç kadını canlandıran Sıla Doğan ve Ezgi Dülgar paylaşıyor.

'Forsa' ve 'Dünyaya Bedel'den sonra albümün üçüncü klip şarkısı olan 'İstiklal', bir konsept albüm olarak tasarlanan 'Sirenler' albümünün gelecek / umut bölümünde yer alıyor. Grup, şarkıda İstiklal Caddesi'nin zamansız değerine ve gelecekte tekrar kavuşacağına inandıkları yaşama sevincine vurgu yapıyor.