11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
kağıt ve karton üreticisi MOPAK, İzmir – Kemalpaşa, Kastamonu – Taşköprü ve Muğla - Dalaman’da bulunan 3 fabrikasında çevreye duyarlı ürün yönetim sistemini geliştirmeye yönelik çalışma yaptı. Fotokopi kağıdı ve defter üretiminde ‘atıksız fabrika’ya dönüşen MOPAK, üretim sırasındaki CO2 emisyon miktarını detaylı olarak hesaplayıp karbon emisyonlarını ciddi oranda azalttı. MOPAK, gönüllülük esasına dayalı çalışma kapsamında geçen yıl Carbon Footprint firmasıyla Türkiye Kağıt Sanayi kategorisindeki ilk ve tek A sınıfı Karbon Ayak İzi sertifikası aldı.
Karbon ayak izi sertifikası alan dünyadaki birkaç kağıt üreticisinden biri olan MOPAK, ham madde üretimi, ham maddenin fabrikaya taşınması ve ham maddenin kullanımı esnasındaki tüm emisyon miktarlarını dikkate alınarak yapılan üretim ile fotokopi kağıdı ambalajları biobozunur hale getiriliyor. Karton ambalajlar 15 gün içinde çözünerek çevrede yok oluyor.
2020 AJANDASINDA ATIKSIZ ÜRETİM OLACAK
MOPAK olarak 2020’de atıksız üretim ve geri dönüşüm çalışmalarına odaklanacaklarını belirten MOPAK Genel Müdürü E. Ruhi Molay, “2018 yılı içerisinde gönüllülük esasına dayalı olarak karbon ayak izi sertifikasına başvurduk. Ham maddenin üretiminden, ham maddenin fabrikaya sevki esnasındaki, yani A’dan Z’ye bütün süreçlerdeki emisyon miktarına dikkat ettik. Yapılan hesaplamalar sonucunda bir ton kağıt için ne kadar karbon salımı yaptığımız tespit edildi, belgelendi ve A sınıfında kabul edilen şu an sektördeki ilk ve tek olan ilk sertifikayı aldık. Karbon ayak izi salımını en aza indirerek sürdürülebilirlik alanında öncü çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz” dedi.
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