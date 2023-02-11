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Moody's Ukrayna'nın kredi notunu "Ca"ya indirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna'nın kredi notunu "Caa3"ten "Ca"ya düşürürken görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi

Giriş: 11.02.2023 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL
Moody's Ukrayna'nın kredi notunu
AA

Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya ile süren savaşın, Ukrayna ekonomisi ve kamu maliyesi üzerinde uzun süreli zorluklar oluşturmasının muhtemel olması nedeniyle ülkenin kredi notunun düşürüldüğü bildirildi.

Ukrayna'nın kredi notunun "Caa3"ten "Ca"ya indirildiği belirtilen açıklamada, görünümün ise "negatif"ten "durağan"a çevrildiği ifade edildi.

Açıklamada, insan kayıpları ve nüfusun yerinden edilmesi gibi büyük maliyetlerin yanı sıra ülke ekonomisine verilen önemli zarar göz önüne alındığında, Ukrayna ekonomisinin 2022'de yaklaşık yüzde 30 daraldığının tahmin edildiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Moody's'in temel senaryosunda savaşın uzamasının, Ukrayna ekonomisinin 2023'te yüzde 2 küçülmesinin ve 2024'te hafif bir toparlanma kaydetmesinin beklendiği aktarıldı.

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