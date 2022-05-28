Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin herhangi bir güncelleme yapılmadığını bildirdi.

Kuruluştan yapılan açıklamada, önceden açıklanan takvimde 27 Mayıs tarihi verilen Türkiye, Irak ve İsviçre için güncelleme yapılmadığı belirtildi.

Moody's, daha önce Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altında, 'B2' olarak teyit etmişti.​​​​​​​

Kuruluş Türkiye'nin notunu 11 Eylül 2020'de B2 seviyesine düşürmüştü.