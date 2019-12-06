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Moody's'in yayımladığı takvime göre kredi derecelendirme kuruluşunun bugün Türkiye'nin not kararını açıklaması bekleniyor. Moody's son olarak Haziran ayında Türkiye'nin kredi notunu Ba3'ten B1'e düşürmüştü. Not görünümünü ise 'negatifte' tutmuştu. Kuruluş Moody’s, 14 Kasım'da yayımladığı raporunda ise Türkiye’de büyüme ivmesinin beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleştiğini bildirirken 2019 için büyüme tahminini yüzde eksi 2'den yüzde 0.2'ye yükseltti.

FITCH GÖRÜNÜMÜ 'DURAĞANA' ÇEKMİŞTİ

Moody's, dün ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) banka bilançolarından Grup 5 kredileri silmesine imkan tanıyan kararının Türk bankaları için olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Türkiye'nin kredi notuna ilişkin karar açıklayan son kuruluş ise Fitch olmuştu. Fitch 1 Kasım'da Türkiye'nin kredi notunun 'BB-' olarak teyit ederek görünümünü 'negatiften' 'durağana' revize etti.

YATIRIM YAPILABİLİR SEVİYENİN 4 KADEME ALTINDA

Fitch'e göre Türkiye'nin notu yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında yer alırken, Moody's'in belirlediği not söz konusu seviyenin 4 kademe altında. Moody's değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notu Etiyopya, Arnavutluk, Yunanistan, Kosta Rika, Honduras, Ürdün, Karadağ, Tanzanya ve Özbekistan'la aynı seviyede bulunuyor.