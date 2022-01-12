Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fed'in bu yıl 3 faiz artırımına gitmesini beklediğini açıkladı.

Kuruluş, kasım ayında yayınladığı raporda Fed'in 2023 yılına kadar faiz artırımına gitmeyeceğini öngörmüştü.

İş gücü piyasasında toparlanmanın para politikasında normalleşmeye gidilmesini desteklediğini belirten Moody's, enflasyonist baskıların yavaşlayacağını ancak uzun süre yüksek kalmaya devam edeceğini de belirtti.

Önceki gün Goldman Sachs Fed'den bu yıl 4 faiz artırımı beklediğini açıklamıştı.