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Montun cebinden çıkanlar depremzedeyi duygulandırdı

Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ilde etkili olan depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyaları ile bölgeye gönderilen bir montun cebinden çıkanlar duygulandırdı

Giriş: 15.02.2023 - 09:46 | Güncelleme: ABONE OL
Montun cebinden çıkanlar depremzedeyi duygulandırdı
Montun cebinden çıkanlar depremzedeyi duygulandırdı
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İHA

Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ilde etkili olan depremlerin ardından toplanan yardımlar, deprem bölgesindeki depremzedelere dağıtılmaya devam ediyor.

İHA'nın haberine göre bir depremzedeye verilen ve nereden gönderildiği belli olmayan bir montun cebinden çıkanlar duygulandırdı.

Depremzede "Üşüdüğümüz için mont yardımı yapıldı. Sağ olsunlar aldık, giydik. Elimizi cebe attık ki montun bir cebinden kek çıktı. Öbür cebinden 4 tane çorap çıktı. Sizce bunu yapan cehenneme girer mi? Bu da yetmedi diğer cebinden yine kıyıp da yiyemediğim gofret çıktı. Çocuklarıma bile kıyıp da veremedim, sağ cepte duruyor. Kıyafetin bir yerleri sökülürse, diksinler diye cepten firkete çıktı. Onu da düşünmüşler. Ne kadar güzel insanlar var. Allah hepsinden razı olsun" ifadeleri kullandı.

Kadının bu cümleleri kurduğu sırada ise etrafındakilerin de gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlendi.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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