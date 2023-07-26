Montero'ya İspanya'dan talip!
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Javi Montero'ya talip çıktı
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İspanyol ekibi, Real Valladolid, Beşiktaş'tan Javi Montero'ya talip oldu.
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Beşiktaş'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Montero için kiralama teklifi yapıldı.
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İki taraf arasında görüşmeler sürerken transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
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2020'den bu yana Beşiktaş forması giyen ve geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Hamburg'ta geçiren Montero, siyah-beyazlı forma altında 46 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.