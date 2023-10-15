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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Montella: Herkesin gönlü rahat olsun - Futbol Haberleri

        Montella: Herkesin gönlü rahat olsun

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Letonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 21:13 Güncelleme: 15.10.2023 - 21:13
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        Montella: Herkesin gönlü rahat olsun
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        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Letonya maçı öncesi açıklama yaptı.

        Montella yaptığı açıklamada, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Taraftarın coşkusunu gördük. Sıkıntı yaşarsak, bizi destekleyeceklerdir. Bu maç tehlikeli gibi duruyor. Ama biz istediğimiz sonucu almak istiyoruz." dedi.

        İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün değişikliği hakkında Montella, "Değişiklik yapma isteğim vardı. Yunus Akgün'ü ekledik ve İrfan Can Kahveci'yi dışarı aldık. İrfan geçen maç fiziksel olarak harika bir maç çıkardı. Bugün Yunus gibi farklı özellikleri olan bir oyuncuya ihtiyacımız vardı." ifadelerini kullandı.

        "HERKESİ GÖNLÜ RAHAT OLSUN"

        Vincenzo Montella ayrıca, "Bu akşam iyi bir oyunla istediğimiz sonucu almak niyetim. Sabırlı olmalıyız. Eski futbolcu olarak deneyimlerime göre konuşuyorum, bazen maçları 70. dakikaya kadar, bazen de 70. dakikadan sonra bitirebilirsiniz. Daha erken de olabilir. Herkesin gönlü rahat olsun." şeklinde konuştu.

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