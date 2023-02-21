Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Adana Demirspor

Montella'dan yardım çağrısı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kendi adına bir yardım derneği kurduğunu ve bu kapsamda ilk olarak "asrın felaketi"nden etkilenen Türkiye için "SOS Turchia" adıyla yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Giriş: 21.02.2023 - 14:37 | Güncelleme: ABONE OL
Montella'dan yardım çağrısı
AA

Montella, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, ailesiyle birlikte "Vincenzo Montella Acil Durum" adıyla insani yardım derneği kurduğunu belirterek, Kahramanmaraş merkezli ve aralarında teknik direktörü olduğu takımın kenti Adana da olmak üzere 11 ili etkileyen deprem felaketi için "SOS Turchia" yardım kampanyasını başlattığını kaydetti.

Derneğinin herhangi bir kar amacı gütmediğini, tamamen yardım maksatlı olduğunu ifade eden Montella, "Burada amaç, bağışlar toplamak ve bununla Adana halkına yönelik projeleri gerçekleştirmek. Ben de kendimi, bu projelerin uygulanmasına adayacağım." dedi.

Montella, İtalyan ANSA ajansına yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Hatay merkezli depremlerle sallandıklarını aktararak, Adana halkının yeniden sokaklara çıkma durumunda kaldığını anlattı.

48 yaşındaki teknik direktör, "Onlara yardım için gelen pek çok küçük çabayı birleştirmeyi umarak, bu insanlara büyük bir şey yapma ihtiyacını içimde hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Montella, www.sosturchia.com adresinden yapılabilecek bağışların kullanılacağı söz konusu projelerin evsizler için prefabrik evlerin inşası ve yetim kalan çocuklara yönelik projeler olduğunu aktardı.

Vincenzo Montella'nın kampanyasına, eski İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da sosyal medya hesaplarından paylaşarak destek verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yollar çöktü, köprüler yıkıldı!
Yollar çöktü, köprüler yıkıldı!
Bakan Koca: Hatay'da şebeke suyu içmeye elverişli değil
Bakan Koca: Hatay'da şebeke suyu içmeye elverişli değil
Kasırga 70 bin kişiyi etkileyebilir
Kasırga 70 bin kişiyi etkileyebilir
Hablemitoğlu davasında Mehmet Narin savunma yaptı
Hablemitoğlu davasında Mehmet Narin savunma yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.