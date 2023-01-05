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Montella: Daha fazla gol atabileceğimiz bir maçtı

Spor Toto Süper Lig'in 17´nci haftasında Adana Demirspor, sahasında İstanbulspor´u 6-0 gibi farklı skorla yendi. Karşılaşma sonrası Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montellla ile İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu

Giriş: 05.01.2023 - 23:43 | Güncelleme: ABONE OL
Montella: Daha fazla gol atabileceğimiz bir maçtı
DHA

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke yaptığı açıklamada, "Bizim adımıza ikinci yarı özellikle kabus gibi geçen karşılaşma oldu. Üzüntülüyüz. Başkanımdan, oyuncularımdan, hepsinden özür dilerim. Camiadan özür dileriz. Bunun bütün sorumlusu benim. İlk yarı için oyuncularıma söyleyeceğim pek bir şey yok. İkinci yarı hatalar çoğalınca rakibin de iyi oyuncuları olunca cezanızı kesiyorlar. İstanbulspor olarak puanlara talibiz. Tüm sorumluluk bana ait. Çabuk unutmamız gereken bir maç çünkü yarıştığımız bir takım değil. Yarışacağımız takımlarla önümüzdeki haftalar maç yapacağız. Bir tanesi pazartesi. Önemli bir maç. Bunu hemen unutup diğer karşılaşmaya hazırlanmamız lazım" dedi.

MONTELLA: BELKİ DE DAHA FAZLA GOL ATABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI

İlk yarıda İstanbulspor´un iyi mücadele ettiğini ve dengeli bir maç olduğunu söyleyen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "İkinci yarıda maç komple değişti ve skor lehimize döndü. Yakaladığımız pozisyon sayısına göre aslında belki de daha fazla gol atabileceğimiz bir maçtı. İkinci yarıda istediğimiz sonucu da aldık" ifadelerini kullandı.

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