Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Adana Demirspor, evinde Sivasspor’a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Sadece takımımı tebrik ederek başlamak istiyorum. Hatalarımızla 2-0 geriye düştük. Oyuncularım her şeyi yaptı. Genelde hakemin yapacağı hataları kabul eden biriyim. Onlarda hata yapabilir, kabul ediyorum. Ama ne zaman ki yönetiminde devamlılık getiremiyorsa olmaz. İkinci yarı hiçbir şekilde oynanmadı. Ama buna hakem müdahale etmedi. Bugün itibariyle kafamda soru oluştu. Orta hakemler değil VAR hakemleri oyunu yönetmeye başladı. Bjarnason pozisyonunda müdahale etmedi. Son dakikada yapılan bir ayak müdahalesi var, ona da bir şey olmadı. Balotelli’nin attığı gol, 45 saniye önce yapılan hareket nedeniyle iptal oluyor anlamış değilim. O zaman şunu düşünmeye başlıyorum. Başkanımızın yaptığı açıklamalardan sonra bize yapılanları ceza olarak görüyorum. Hiçbir zaman hakemlerin art niyetli olmadığını düşünüyorum. Başkanımıza yapılan ceza olarak görüyorum. Soru işaretleri oluşmaya başladı. Maçı yönetme şekli olumsuzluğa doğru gitti. Hakemlerin süper lige gelmesi için tecrübe kazanması gerekiyor. Kaç maçtır futbolcularda bunun etkisinde kalıyor. Gerginlik katıyor takıma" şeklinde konuştu.

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