Monica Molina aşk şarkılarıyla İstanbul'da

Ülkemizde pek çok kere konser veren sanatçılar arasında bizlerle ayrı bir gönül bağı kuran, yurtdışındaki röportajlarında Türkiye'den övgüyle söz eden İspanyol Diva Monica Molina, 17 Kasım akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.

Son albümü Autorretrato’nun albüm kapak çekimlerini İstanbul’da gerçekleştiren ve röportajlarında “Ben Türkiye’yi çok seviyorum, Türkler de beni çok seviyor. Orada olmak, nefes almak bile bir ayrıcalık.” diyen Monica Molina, “Tu Despedida” “Vuela”, “De Cal y Arena”, “A Vida”, “Mar Blanca” ve “Autorretrato” isimli 6 albüm yayınladı.

İspanya'da her albümü ile platin satış statüsüne ulaşan, Latin Grammy Ödülü adaylığı olan ve babası Antonio Molina’dan aldığı bayrağı hayatın içinden ve hayatı anlatan şarkılarla taşımaya devam eden sanatçı, en sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarla sahne alacak.