Monica Bellucci ve Zilan Duru bir arada

HABERTURK.COM

Ünlü yıldız Monica Bellucci, Tom Volf'un yazıp yönettiği, Maria Callas'ın hayatına dair bilinmeyen detayların ve ilginç hikayelerin yer aldığı tek kişilik tiyatrosuyla Zorlu PSM sahnesinde yer aldı.

Bellucci'yi izlemeye gelenler arasında, kendisine çok benzetilen Türk oyuncu Zilan Duru'da vardı. Duru, Monica Bellucci ile kuliste buluştu.

Belluci ile ilk kez bir araya geldiğini belirten Zilan Duru, oyunu heyecan içinde izlediğini, ünlü yıldızın mektupları sayfa sayfa ezberlemesi ve bu konuda profesyonelliğine bir kez daha hayran olduğunu söyledi.

Duru, ayrıca Bellucci ile birlikte bir projede olmaktan büyük mutluluk duyacağını da ifade etti.