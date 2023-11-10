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        Monica Bellucci: Sinema ölmeyecek

        İtalyan oyuncu Monica Bellucci'ye, Yunanistan'daki 64'üncü Selanik Uluslararası Film Festivali'nde sinemaya katkılarından dolayı 'Altın İskender Onur Ödülü' verildi. Belluci, "Bu ödülü almaktan büyük onur duydum, çok minnettarım ve çok duygulandım" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 10:35 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:36
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        • 1

          İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Yunanistan'da 64'üncü Selanik Uluslararası Film Festivali kapsamında kendisine verilecek 'Altın İskender Onur Ödülü'nü almak için Selanik şehrine geldi. Ünlü oyuncu, ödül töreni öncesi basın toplantısı düzenledi.

        • 2

          Yunan soprano Maria Callas'ı 2019'da tiyatroda yorumlamasıyla ilgili soruları cevaplayan Bellucci, Callas'ın kendisine hala ilham verdiğini söyledi.

        • 3

          Maria Callas'ın özgürlüğü için savaşan cesur bir kadın olduğunu belirten Monica Bellucci, "Callas, her zaman aşk uğruna acı çekti. Halkın sevgisini kazandı ama sevgilisi ya da annesinin sevgisini kazanamadı. Bu da benim için insanın masumiyetinin, samimiyetinin, saflığının en büyük kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

        • 4

          Sinemaya olan tutkusunu aynı zamanda yaşama tutkusu olarak nitelendiren Monica Bellucci, asıl arzusunun sevdiği yönetmen ve oyuncularla aynı projelerde yer almak olduğunu ifade etti.

        • 5

          "EĞER ZAMANLA KAVGA EDERSEN SADECE KAYBEDERSİN"
          Monica Belluci, gişe rekorları kıran filmler yerine kendisini canlı hissettiren filmlerde rol almanın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti: Zamanla kavga etmiyorum. Eğer zamanla kavga edersen sadece kaybedersin. Hiçbirimiz onu durduramayız. Ama umurumda değil. Benim için büyümek mutluluktur. Sabah uyanıyorum ve kızlarımın güçlü ve mutlu olduğunu, hala sevdiğim işi yaptığımı, etrafımın sevdiğim insanlarla çevrili olduğunu düşünüyorum.

          Bir oyuncu olarak hala öğrenecek çok şeyi olduğunu dile getiren Monica Bellucci, kadın yönetmenlerle çalışmayı sevdiğini belirtti.

        • 6

          "SİNEMA ÖLMEYECEK"

          Monica Bellucci, "Sinema ölüyor mu?" sorusuna ise, "Birkaç yıl önce hepimiz korktuk. Teknoloji ilerliyor, platformlar güçleniyor ama sinemanın ne anlama geldiğini karıştırmayalım. Sinema karanlık oda deneyimidir. Ünlü Fransız yönetmen Jean-Luc Godard'ın dediği gibi sinema perdesinin karşısına geçiyorsunuz. Işıklar sönüyor. Makineden yansıyan ışık ile perdedeki büyünün içine dalıyorsunuz. Bu sihirli bir olay. Yani hayır, sinema ölmeyecek" yanıtını verdi.

        • 7

          SELANİK'TE ALTIN İSKENDER ONUR ÖDÜLÜ ALDI

          Ardından Monica Bellucci'ye, Yunanistan'daki 64'üncü Selanik Uluslararası Film Festivali'nde sinemaya katkılarından dolayı 'Altın İskender Onur Ödülü' verildi.

          Monica Belluci, Selanik'teki Olympion Sineması'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, 2019'da tiyatroda yorumladığı Yunan soprano Maria Callas'a verdiği ilham için şükranlarını ifade etti.

        • 8

          "BÜYÜK ONUR DUYDUM"

          Monica Belluci, "Bu ödülü almaktan büyük onur duydum. Çok minnettarım ve çok duygulandım" dedi.

          Törenin ardından Giuseppe Tornatore'nin yönettiği, ünlü aktrisin başrolünde yer aldığı "Malena" filmi gösterildi.

          Fotoğraflar: AA

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