Monica Bellucci: Sinema ölmeyecek

"EĞER ZAMANLA KAVGA EDERSEN SADECE KAYBEDERSİN"

Monica Belluci, gişe rekorları kıran filmler yerine kendisini canlı hissettiren filmlerde rol almanın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti: Zamanla kavga etmiyorum. Eğer zamanla kavga edersen sadece kaybedersin. Hiçbirimiz onu durduramayız. Ama umurumda değil. Benim için büyümek mutluluktur. Sabah uyanıyorum ve kızlarımın güçlü ve mutlu olduğunu, hala sevdiğim işi yaptığımı, etrafımın sevdiğim insanlarla çevrili olduğunu düşünüyorum.



Bir oyuncu olarak hala öğrenecek çok şeyi olduğunu dile getiren Monica Bellucci, kadın yönetmenlerle çalışmayı sevdiğini belirtti.