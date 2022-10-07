AKSAL YAVUZ: Her şeye rağmen böyle bir turnuvada, ülkede şampiyonluğa oynayan bir takım bu kadar basit goller yememeli, o kadar çok pozisyon vermemeli, o kadar çok hata yapmamalı. O anlamda bordo-mavililer, taraftarı ev sahibi takımın seyircisinden fazla olan statta Monaco’ya erken teslim oldu; oynanan futbol, alınan skor yakışmadı!