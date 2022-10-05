Monaco Trabzonspor maçı için geri sayım başladı!

Monaco UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta H Grubu'nda sahasında Trabzonspor ile mücadele edecek. Beklenen karşılaşma 18 bin 500 kişilik II. Louis Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Monaco Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte ayrıntılar...