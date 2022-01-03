Monaco'da Clement dönemi

Yeni yılın ilk gününde görevine son verilen Niko Kovac'ın yerini, 47 yaşındaki Clement alacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belçikalı teknik adamla 2023-24 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Teknik direktörlük kariyerine 2017'de başlayan Clement, ülkesinin Genk ve Club Brugge takımlarıyla son 3 sezonda 3 lig şampiyonluğu yaşadı.