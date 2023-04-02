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Monaco: 4 - Strasbourg: 3 | MAÇ SONUCU

Ligue 1'in 29. haftasında Monaco evinde Strasbourg'u konuk ederken mücadele 7 gole sahne oldu!

Giriş: 02.04.2023 - 20:35 | Güncelleme: ABONE OL
Monaco: 4 - Strasbourg: 3 | MAÇ SONUCU
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Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Monaco evinde Strasbourg'u 4-3 mağlup etti.

Monaco'da Vanderson, Strasbourg savunmasının hatasında 19. dakikada gol perdesini açarken Strasbourg'un yanıtı gecikmedi.

32'de Mothiba korner organizasyonu sonrasında skora dengeyi getirirken 4 dakika sonra Habib Diallo sahne aldı ve Strasbourg ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Monaco'nun genç yıldızı Ben Seghir 54'te skora dengeyi getirirken 58'de Diop Monaco'yu öne geçirdi. Fofana 65'ta farkı 2'ye çıkarırken 78'de ise ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Son dakikalarda Diallo'nun attığı gol maçın sonucu oldu: 4-3.

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