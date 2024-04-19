Momo yine kaçtı, ortalık karıştı
İstanbul Fatih'te geçtiğimiz gün ortalığı karıştıran maymun Momo yine göründü. Sahibinden kaçan Momo, binalara tırmanarak vatandaşları peşinden koşturdu.
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Fatih Balat'ta sahibinin dışarıya çıkardığı Momo adlı maymun yine kaçtı.
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Sokaklarda koşturan Momo binalara da tırmandı. Binaların pencerelerinin önüne kadar çıkan Momo özellikle çocukların ilgi odağı oldu.
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Momo gider borusundan bir binanın 3'üncü katına kadar ulaştı. Ardından da park halindeki araçların tepesinde gezindi.
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Bir süre sonra yakalandı. Maymun Momo sahibi tarafından eve götürüldü.
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Mahalle sakini Taner Çeltik, "Balat civarlarında geziyor kendisi, arada park taraflarına gidiyor. Arada kaçıyor, Mahallede herkes besliyor onu, o da her şeyi yiyor." diye konuştu.
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