"O LEKEYİ ALDIRDIM"

Bu lekenin parlak kırmızı renkte olduğunu anlatan Molly-Mae Hague, bunun şoke edici olduğunu söyledi.

Hague, "12 ya da 13 yaşlarındaydım. Ortaokula başlamadan önce o lekeyi aldırdım. Annem ve babam, benim o leke yüzünden alay konusu olup olmayacağımı bilmiyorlardı" diye konuştu.