Çarşamba günü yapılan açıklamada, Pazartesi günü Chania liman kenti dışında bulunan cesedin kimliğini doğrulamak için kesin bir onayın gerekli olduğu, ancak yapılan ilk çalışmalara göre bu kişinin geçen hafta kaybolduğu bildirilen 59 yaşındaki moleküler biyolog Suzanne Eaton olduğu bildirildi.

Yunanistan devlet yetkilileri, "Söyleyebileceğimiz tek şey, ölüm sebebinin cinayet olduğu... Daha fazla detay veremiyoruz çünkü devam eden bir soruşturma içerisinde bulunmaktayız. Polis ve cinayet dedektifleri de dahil olmak üzere Atina'dan gelen memurları soruşturmaya dahil edip adaya gitmeleri ve araştırmalarını genişletmeleri için her türlü desteği veriyoruz" şeklinde basına açıklamada bulundu.

Suzanne Eaton'un, Atina'dan gelen bir itfaiye ekibinin kırsal bölgeden 100 metre uzakta çok dar bir tünelden çıkartıldığını, çıkartma işleminin çok zor olmadığını belirttiler.

Moleküler biyolog Suzanne Eaton'un en son 2 Temmuz'da bir konferansta görüldüğü ve o gün kaybolup öldüğü yönünde iddialar ortaya atıldı.