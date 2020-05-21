Moldova’da cumhurbaşkanlığı seçimi 1 Kasım’da yapılacak

Parlamentoda, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon’un teklif ettiği cumhurbaşkanlığı seçiminin 1 Kasım 2020’de yapılmasına ilişkin karar kabul edildi.

Dodon, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayı düşündüğünü açıklamıştı.

Parlamentoda en çok sandalyeye sahip Sosyalist Parti, Dodon’u aday olması halinde destekleyeceğini duyurmuştu.

2016’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda kazanan İgor Dodon, yüzde 52 oy almıştı.

Rusya yanlısı tutumu ile bilinen Dodon, 1996'dan sonra doğrudan halk oylaması ile Moldova’da seçilen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.