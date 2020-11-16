Moldova’da Batı yanlısı Maia Sandu ilk kadın cumhurbaşkanı oldu

Bağımsız aday ve mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri olan eski Başbakan Maia Sandu'nun yarıştığı seçimde, sandıkların tamamında oy sayım işlemleri tamamlandı.
Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan sonuçlarına göre, yurt dışında yaşayanlar dahil 3 milyon 287 bin 140 seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yüzde 52,78 oldu.
Sandu yüzde 57,72 oy oranıyla seçimin galibi oldu. Sandu'nun rakibi Rus yanlısı Dodon ise aldığı yüzde 42,28 oyla seçim yarışını kaybetti.
Kesin sonuçların 3 gün içinde açıklanması beklenirken, seçimden birinci çıkan aday 45 gün içinde yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak.
- "Tüm ülkelerle dengeli siyaset izleyeceğim"
Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) Başkanı Maia Sandu, başkent Kişinev'de düzenlediği basın toplantısında, seçmenlerine teşekkür ederek, "Tüm etnik grupların kendisini güvende hissedeceği ve dilin kullanılması dahil tüm hakların korunacağı Moldova'yı inşa edeceğiz. Etnik kökenlerine bakılmaksızın yetkin kişilerin kilit pozisyonlarda çalışacağı bir ülke inşa edeceğiz." dedi.
Moldova'nın çıkarları doğrultusunda tüm ülkelerle dengeli dış politika izleyeceğine dikkati çeken Sandu, "Romanya, Ukrayna, Avrupa ülkeleri, Rusya ve ABD dahil tüm ülkelerle pragmatik diyalog kuracağız. Tüm vatandaşlar için çalışacağım." diye konuştu.
- Sandu'ya tebrik
Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Maia Sandu'ya seçimleri kazanması dolayısıyla tebrik telgrafı gönderdi.
Telgrafta, "Göreviniz süresince yapacağınız faaliyetlerin, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin yapıcı bir şekilde gelişmesine katkıda bulunacağını umuyorum." ifadelerine yer verildi.
Sandu'yu tebrik edenler arasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis de bulunuyor.
- Maia Sandu kim?
Moldova'nın Faleşti bölgesindeki Risipeni köyünde 1972'de doğan Sandu, Kişinev'deki Ekonomik Eğitim Akademisi'nden (ASEM) 1994'te mezun oldu.
1995-1998 yıllar arasında Moldova Cumhurbaşkanlığı Kamu Yönetimi Akademisi'nde uluslararası ilişkiler bölümünde okuyan Sandu, 2010'da Harvard Üniversitesi John F. Kennedy Kamu Yönetimi Enstitüsü'nde eğitimini tamamladı.
Devlet görevine ilk olarak 1994’te Moldova Ekonomi Bakanlığında başlayan Sandu, 2010-2012 yıllar arasında Dünya Bankası İcra Direktörü Danışmanı olarak çalıştı.
Sandu, 2012’den 2015’e kadar Moldova Eğitim Bakanı olarak görevini yürüterek, ülkede eğitim alanında bazı reformlar hayata geçirdi.
Devlet sınavlarında kontrol sistemini katılaştıran Sandu, Rusçanın okullarda zorunlu ders olarak görülmesi zorunluğunu kaldırdı.
- Sandu, 2016'da cumhurbaşkanı seçimlerinde aday oldu
Eylem ve Dayanışma Partisi'ni (PAS) 2015'te kuran Sandu, 2016'da ülkedeki cumhurbaşkanı seçimlerinde parti tarafından aday gösterildi.
Seçimini ikinci turunda, yüzde 52 oy alan Dodon'a karşı yüzde 48 oyla kaybeden Sandu, bu sefer Dodon’dan rövanş almayı başardı.
- Sandu'nun başbakanlık görevi
Sandun'un başkan olduğu Eylem ve Dayanışma Partisinin (PAS) ve Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi (Platforma DA) koalisyonuyla oluşturulan Sağ blok "ACUM DA şi PAS" şubat 2019'daki parlamento seçim yarışında ikinci sırada geldi.
Parlamentoda en fazla koltuğa sahip İgor Dodon'un desteklediği Sosyalist Parti ile Sağ blok "ACUM DA şi PAS"ın Haziran 2019'da koalisyon hükümeti kurması sonucu, Sandu ülkenin başbakanı oldu.
Sandu'nun Moldova'daki başsavcının atanması sürecini belirleyen yasada değişiklik yapma girişiminin ardından Rus yanlısı Sosyalist Parti ile Batı yanlısı sağ blok ACUM DA şi PAS'ın kurduğu koalisyon hükümeti Kasım 2019'da düşürüldü.
- Batı yanlısı Sandu
Batı yanlı politikalarıyla bilinen Sandu, ülkenin Avrupa Birliği’ne (AB) entegrasyonunu ve Rusya’nın Moldova üzerindeki etkisinin azaltılmasını savunuyor.
Ayrıca, Sandu, Rusça karşıtı tavır alarak ülkede sadece Moldovacanın konuşulması gerektiğini vurguluyor.
- Cumhurbaşkanlığı seçimleri
Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un görev süresinin sona ermesi nedeniyle 1 Kasım'da seçime gidilmişti. Seçimin ilk turuna katılım oranı yüzde 42,76 olmuştu.
Moldova Merkez Seçim Komisyonu, ilk turda Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri Maia Sandu'nun yüzde 36,16 oy alarak birinci, seçimlere "bağımsız aday" olarak katılan mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un ise yüzde 32,61 oyla ikinci olduğunu açıklamıştı.
Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmıştı. Ülkede, dün cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yapılmıştı.
Dodon, 2016'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini, ikinci turda yüzde 48 oy alan Sandu'ya karşı yüzde 52 oyla kazanmıştı.
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