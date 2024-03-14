Moldova: Ülkenin savunma bütçesi Real Madrid'in bütçesinden az

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Moskova ve New York merkezli, Rusça yayın yapan RTVI televizyonuna demeç veren Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi, son bir yıl içinde Moldova'nın savunma bütçesinin yüzde 68 arttığını ancak mevcut bütçenin hala daha gülünç olduğunu belirtti.

Popşoi, "Zira son 30 yılda askeri ihtiyaçlara GSYİH'nin yüzde 0.3'ü gibi çok küçük miktarlar ayrıldı. Yani neredeyse hiçbir şey ayrılmadı ve şimdiki artış da 'hiçbir şeyden' yapılmış oldu" dedi.

Dünyaca ünlü futbol kulübü Real Madrid ve benzeri Avrupalı futbol kulüplerine baktığını söyleyen Popşoi, "Onların savunma hattı, bizim ulusal orduya yatırımlarımızdan daha pahalı. Bu nedenle hala yatırım için yer var" ifadelerini kullandı.

Savunma bütçesinin artık yeni meydan okumalar dikkate alınarak artırılması gerektiğini de kaydeden Popşoi,ordunun modernizasyonu için gereken tutarın 250 milyon avro olduğunu belirtti.

Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Moldova'nın şu anda NATO'ya katılmayı düşünmediğini, zira bu fikrin halk arasında pek rağbet görmediğini söylemişti.

Moldova'nın doğu bölgesinde "Transdinyester" adında ayrılıkçı bir bölge bulunuyor. Bu bölge 1990 yılında Moldova'dan bağımsızlığını ilan etti ancak uluslararası arenada resmi olarak tanınmadı. Bugün bu bölge, Rusya'nın kontrolünde.