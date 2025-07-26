Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Moldova Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Moldova'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Moldova Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Moldova'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Doğu Avrupa'da yer alan Moldova, tarihi zenginliği ve coğrafi konumuyla bölgesel öneme sahip küçük bir ülkedir. Ekonomik, teknolojik ve altyapı alanlarında gelişmeye devam eden Moldova, iletişim ve finans sektörlerinde de önemli adımlar atmaktadır. Ülkenin dijital dünyadaki varlığı ise kendine özgü alan adı uzantısıyla güçlendirilmiştir. Bu yazıda Moldova'nın uluslararası telefon kodu, araç plaka kodu, resmi para birimi ve internet alan adı uzantısı detaylı olarak ele alınmaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 21:24 Güncelleme: 26.07.2025 - 21:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Moldova Telefon Kodu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Moldova’nın Uluslararası Telefon Kodu: +373

        Moldova’nın uluslararası telefon kodu +373’tür. Yurtdışından Moldova’daki sabit ve mobil telefonlara erişim için bu kod kullanılır. Telekomünikasyon sektörü, sabit hatların yanı sıra mobil iletişimde de önemli bir gelişim göstermiştir. Ülkede başlıca operatörler arasında Moldcell, Orange Moldova ve Telekom Moldova bulunmaktadır. 3G, 4G ve bazı bölgelerde 5G teknolojileri yaygınlaşmakta, internet erişimi ve veri iletişimi artmaktadır. Moldova, dijitalleşme politikaları kapsamında telekom altyapısını güçlendirmeye devam etmektedir.

        Araç Plaka Kodu: MD

        Moldova’nın uluslararası araç plaka kodu MD’dir. Ülke içinde kullanılan araç plakaları genellikle beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur. Plakalarda “MD” ibaresi araçların Moldova menşeli olduğunu gösterir. Moldova plakaları, trafik yönetimi ve araç tanımlama sistemlerinde standart bir şekilde kullanılır. Özel araçlar, ticari araçlar ve resmi devlet araçları için farklı tasarımlar ve renkler bulunabilir. Moldova’da araç sayısı artmakta ve trafik düzenlemeleri buna paralel olarak güncellenmektedir.

        Resmi Para Birimi: Moldova Leyi (MDL)

        Moldova’nın resmi para birimi Moldova Leyi olup, uluslararası para kodu MDL olarak tanınır. 1 Leyi, 100 bani’ye bölünür. Banknotlar farklı değerlerde basılmakta olup, madeni paralar da çeşitli büyüklüklerde dolaşımdadır. Moldova Merkez Bankası, para politikalarını ve döviz rezervlerini yönetir. Moldova ekonomisi tarım, sanayi ve hizmet sektörlerine dayanmakta olup, Leyi ülke içi ekonomik işlemlerde temel para birimi olarak kullanılır. Ayrıca döviz kuru dalgalanmaları ve ekonomik gelişmeler, Leyi’nin değerini etkileyen faktörler arasındadır.

        İnternet Alan Adı Uzantısı: .md

        Moldova’nın resmi internet alan adı uzantısı .md’dir. Bu alan adı, Moldova merkezli web siteleri, kamu kurumları, özel şirketler ve bireyler tarafından kullanılmaktadır. Alan adı kayıt ve yönetimi yetkili kurumlar tarafından sağlanır. Alt alan adı kategorileri ise şunlardır:

        .com.md: Ticari kuruluşlar için

        .gov.md: Devlet kurumları için

        .org.md: Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için

        .edu.md: Eğitim kurumları için

        Moldova, internet altyapısını iyileştirme ve dijitalleşme süreçlerini hızlandırma yönünde çalışmalar yürütmektedir. E-devlet uygulamalarının yaygınlaşması ve internet penetrasyonunun artması, .md uzantılı alan adlarının önemini artırmaktadır.

        Moldova, telefon kodu +373, araç plaka kodu MD, para birimi Moldova Leyi (MDL) ve internet alan adı uzantısı .md ile Doğu Avrupa’da dijital dönüşüm ve altyapı gelişimi sürecinde olan önemli bir ülkedir. Telekomünikasyon ve finansal sistemdeki gelişmeler, ülkenin ekonomik büyüme ve entegrasyon hedeflerini desteklerken, dijitalleşme politikaları Moldova’nın küresel ağda daha güçlü bir varlık göstermesini sağlamaktadır. Moldova, modernleşme çabalarıyla bölgesel iş birliği ve kalkınmaya katkı sunmaya devam etmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        '3 ilimizde 4 yangında sorun kalmadı'
        '3 ilimizde 4 yangında sorun kalmadı'
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşti!
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşti!
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Habertürk Anasayfa