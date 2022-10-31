Moldova Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Moldova Dışişleri Bakanlığı, başkent Kişinev'deki Rusya Büyükelçiliği'nin bir temsilcisini 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini söyledi.

'Komşu bir ülkeye füze saldırılarının' oluşturduğu güvenlik risklerine ve Rusya'nın Ukrayna enerji tesislerine yönelik saldırılarından 'Moldova'nın enerji güvenliğine yönelik artan tehditlere' atıfta bulunan açıklamada 'istenmeyen kişi' ilan edilen kişinin kimliği belirtilmedi.

Moldova İçişleri Bakanlığı bugün erken saatlerde, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırının ardından Moldova'nın kuzeyindeki bir köye füze enkazının düştüğünü bildirmişti.