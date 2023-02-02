Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Moldova Dışişleri Bakanlığı: Lavrov'un Moldova ile ilgili açıklamaları gerçeğe dayalı değil - Dünya haberleri

Moldova Dışişleri Bakanlığı: Lavrov'un Moldova ile ilgili açıklamaları gerçeğe dayalı değil

Moldova, Rusya'nın kendileri için 'yeni Ukrayna modeli' benzetmesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı, "Rus diplomasisinin tehdit söylemini reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Giriş: 02.02.2023 - 20:34 | Güncelleme: ABONE OL
Moldova Dışişleri Bakanlığı: Lavrov'un Moldova ile ilgili açıklamaları gerçeğe dayalı değil - Dünya haberleri
AA

Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Ukrayna'dan sonra Batı'nın artık "yeni Ukrayna rolü" için Moldova'yı gözlediği yönündeki açıklamasına tepki verdi.

Bakanlık Sözcüsü Daniel Voda, yaptığı yazılı açıklamada, "Rus Bakanın, gerçeğe dayanmayan ve Rus diplomasisinin bilinen tehdit söyleminin bir parçası olan açıklamalarını kesinlikle reddediyoruz. Moldova Cumhuriyeti'nin izlediği yolun Avrupa Birliği'ne katılma yolu olduğunu Rus tarafına hatırlatmak isteriz." ifadelerini kullandı.

"Moldova'nın siyasi veya jeopolitik tercihlerden bağımsız olarak ​​barış, özgürlük ve demokrasiden yana olduğunu" vurgulayan Voda, Rusya dahil dünyadaki tüm ülkelere, Moldova'nın kararlarına saygı gösterme çağrısında bulundu.

Lavrov, Rossiya-24 televizyon kanalı ve Ria haber ajansına verdiği röportajda, Ukrayna'dan sonra Batı'nın artık "yeni Ukrayna rolü" için Moldova'yı gözlediğini söyleyerek, "Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, NATO'ya hevesli, Romanya vatandaşlığına sahip, Romanya ile birleşmeye hazır ve genel olarak neredeyse her şeye hazır." ifadelerini kullanmıştı.

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ise geçen ay Amerikan gazetesi Politico'ya verdiği röportajda, "ülkesinin tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek, NATO'ya katılabileceği mesajını" vermişti.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
2 Şubat Süper Loto sonuçları açıklanıyor!
2 Şubat Süper Loto sonuçları açıklanıyor!
İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
3 Şubat Cuma namazı saatleri
3 Şubat Cuma namazı saatleri
Cuma namazı kılınışı
Cuma namazı kılınışı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.