Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, "Transdinyester" meselesini değerlendirdi:

Sandu, "Avrupa Hakikatı" (Evropeyskaya Pravda) haber portalına verdiği röportajda, Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Rusya, Transdinyester bölgesini ücretsiz doğal gaz dahil çeşitli yöntemlerle destekliyor." diyen Sandu, Rus askeri birliklerinin bu bölgede bulunduğunu hatırlattı.
Bu meselenin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Sandu, "Ülkenin yeniden toprak bütünlüğünü sağlaması için jeopolitik fırsatları olacağına inanıyorum. Meseleyi çözmek için uygun çözüm formatı bulacağımızdan eminim. Bu çözüm Rus askeri birliklerinin Moldova topraklarından tamamen çıkarılmasını içermelidir." şeklinde konuştu.
Moldovalı yetkililerin Transdinyester bölgesine yıllarca giriş yapamadığına dikkati çeken Sandu, ülkenin federalleşmesine karşı çıktığını da dile getirdi.
- "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyuyorum"
Maia Sandu, Moldova ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Avrupa Birliği'ne yakın olma ortak hedefi için daha aktif şekilde etkileşimde olmalıyız." dedi.
Rusya'nın ilhak ettiği Kırım meselesine de değinen Sandu, "Ukrayna'nın Kırım konusundaki toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.
- Transdinyester sorunu
Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinden sonra, Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında kalan Transdinyester de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.
Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son buldu. Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde başlayan çözüm görüşmeleri halen devam ediyor.
Moldova içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Birleşmiş Milletler (BM) üyesi hiçbir devlet tarafından tanınmayan Transdinyester'in, kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.
Moldova, Transdinyester bölgesinin kendi toprakları olarak kabul edilmesini, Rusya'nın desteğini alan Transdinyester ise ayrı bir devlet olarak tanınmak istiyor.
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