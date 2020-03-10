Moldova Büyükelçisi Croitor, Erdoğan'a güven mektubu sundu - ANKARA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi- Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'un Erdoğan'a güven mektubu sunması- Hatıra fotoğrafı çektirilmesi

Moldova Büyükelçisi Croitor, Erdoğan'a güven mektubu sunduANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Croitor, Erdoğan'a güven mektubu sundu.Croitor'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.