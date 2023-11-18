Moldova-Arnavutluk: 1-1 (MAÇ SONUCU)
EURO 2024 Elemeleri E Grubu'nda Moldova ile 1-1 berabere kalan Arnavutluk, Almanya'daki turnuvaya katılmayı garantiledi. Arnavutluk'un maçtaki golünü Konyaspor forması giyen Sokol Cikalleshi kaydetti.
EURO 2024 Elemeleri E Grubu'nda Moldova ile Arnavutluk 1-1 beraber kaldı.
Moldova'nın golü 87. dakikada Vladislav Baboglo'dan gelirken Arnavutluk'un golünü Konyaspor'da oynayan Sokol Cikalleshi 25. dakikada penaltıdan kaydetti.
Arnavutluk bu sonuçla puanını 14'e çıkarırken, EURO 2024'e gitmeye hak kazandı.
DANİMARKA DA BİLETİ KAPTI!
H Grubu'nda ise Danimarka konuk ettiği Slovenya'yı 2-1 mağlup ederek finallere adını yazdırdı.
Elemelerde gecenin sonuçları şu şekilde:
C Grubu:
İtalya-Kuzey Makedonya: 5-2
İngiltere-Malta: 2-0
E Grubu:
Moldova-Arnavutluk: 1-1
Polonya-Çekya: 1-1
H Grubu:
Kazakistan-San Marino: 3-1
Finlandiya-Kuzey İrlanda: 4-0
Danimarka-Slovenya: 2-1