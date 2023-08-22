Molde Galatasaray play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bu yıl ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek adına ön eleme turlarına çıkan ve ilk iki rakibi Zalgiris Vilnius ve Olimpija Ljubljana'yı turnuvanın dışına iterek son eleme turu olan play-offlara adını yazdıran Galatasaray, Norveç ekibi Molde ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, İngiliz hakem Anthony Taylor'ın düdük çalacağı karşılaşmaya dair ayrıntılar...