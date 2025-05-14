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        MOLA İSTANBUL'DA AÇILIŞA ÖZEL DEVREMÜLK KAMPANYASI!

        MOLA İSTANBUL'DA AÇILIŞA ÖZEL DEVREMÜLK KAMPANYASI!

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        Giriş: 14.05.2025 - 10:44 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:55
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        Mola İstanbul
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        "Senede 1 Hafta Tatil Herkesin Hakkı" mottosuyla açılışa özel bir devremülk kampanyasını başlatan Mola İstanbul; bu kampanya ile İstanbul'un kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için Çatalca-Silivri sınırında, şehrin stresinden uzak ama şehir merkezine alternatif ve kolay ulaşım imkânları ile yakın konumuyla devremülk sahibi olmak isteyenlere çok özel fırsatlar sunuyor.

        Neden Mola İstanbul?

        Peşin 157.000 TL'den başlayan fiyatlar ve 12 ay x 16.000 TL gibi esnek her bütçeye uygun ödeme seçenekleri

        114 bin m² doğal ve huzurlu bir alan içinde yer alan, 19 farklı eğlence noktası, Dünya mutfaklarının sunulduğu farklı lezzet durakları ve Türkiye'nin en geniş SPA alanları

        4 mevsim kullanılabilen aquapark ve açılır-kapanır tavanlı 4 ayrı havuz ile kesintisiz tatil keyfi

        1+1, 2+1 ve 3+1 tematik 2 katlı bloklarda yer alan süitlerde konforlu konaklama

        Türkiye'nin İlk "Hazır ve Hemen Teslim" satışa sunulan Devremülk Projesi

        Mola İstanbul Devremülk Satış ve Destek Hizmetlerinden sorumlu İcra Kurulu Üyesi Selçuk Tuncer, projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu vurguluyor:

        "Mola İstanbul, maketten satış yapmadan, bitmiş ve hemen teslim olarak sunulan ilk devremülk projesidir. Ziyaretçilerimiz, alacakları daireyi gezerek, tüm detayları yerinde görerek karar verebiliyor. Bu da müşterilerimizin ilerde sürprizlerle karşılaşma riskini tamamen ortadan kaldırıyor."

        Şeffaf Fiyat Politikası ve Online Satış İmkânı

        Tuncer, "Web sitemizde tüm daire tiplerinin 1 haftalık dönem fiyatlarını ve ödeme seçeneklerini görebilir, hatta online olarak satın alabilirsiniz" diyerek, şeffaf satış politikalarının altını çizdi.

        Ziyaretçilerin %80'i Devremülk Sahibi Oldu!

        Ayrıca Tuncer, “Şu ana kadar bizi ziyaret eden misafirlerimizin %100'ü projemizi çok beğendi, %80'i ise devremülk satın aldı. Bu tablo bizi gerçekten gururlandırıyor. Sizleri de kahvemizi içmeye ve Mola İstanbul'u keşfetmeye bekliyoruz!" dedi.

        Kampanya açılışa özel fiyat ve ödeme seçenekleri ile 31 Mayıs'a Kadar Devam Ediyor!

        Detaylı Bilgi ve Online Satış İçin: www.molaistanbul.com

        İletişim: 444 67 59

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