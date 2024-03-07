Moka her gün 3 saatlik eğitimle olası afetlere hazırlanıyor

Akbaş, diğer köpekler gibi Moka ile de arasının çok iyi olduğunu, bundan dolayı hayvanın zaman zaman nazlanabildiğini dile getirdi.

Onların da insanlar gibi duygusal olduğunu söyleyen Akbaş, "Ses tonunuz hafif yükseldiği zaman alınıp tavır yapabiliyor. Moraliniz bozuk olduğu zaman psikolojinizi anlıyor; gönlünüzü almaya, size moral vermeye çalışıyor. Tam benzetme olmasa da evlat gibi oluyor size. Bir de görevde başarılı olduğunuz zaman onun mutluluğunu, bulduğu insanları görüyorsunuz; daha çok mutlu oluyorsunuz" ifadesini kullandı.