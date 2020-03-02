02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa'da yılın ilk büyük film festivali olan ve heyecanla beklenen pek çok filmi sinemaseverlerle buluşturan 70'inci Berlin Film Festivali'nde kazananlar belli oldu.
Christian Petzold, Abel Ferrara, Ming-Liang Tsai, Kelly Reichardt, Sally Potter, Hong Sangsoo, Eliza Hittman gibi yönetmenlerin yeni filmlerinin Ana Yarışma'da yer aldığı festivalde En İyi Film dalında 'Altın Ayı'ya layık görülen film Mohammad Rasoulof imzalı 'There is No Evil' oldu.
Ulusal güvenliği tehlikeye atmak ve İslam hükûmetine karşı propaganda yapmak suçundan İran Devrim Mahkemesi tarafından bir yıl hapis cezasına çarptırılan ve temyiz süreci devam ettiği için ülkeden çıkışına izin verilmeyen Mohammad Rasoulof, ödül törenine katılamadı. Ödülünü kızı Baran Rasoulof aldı.Jeremy Irons - Baran Rasoulof
Bu yıl Berlin Film Festivali'nin jüri başkanlığını usta oyuncu Jeremy Irons yaptı. Jüride Irons'a; Manchester By the Sea ve Margaret gibi unutulmaz filmlere imza atan Kenneth Lonergan, 'The Artist ve Le passé' gibi filmlerle tanınan Arjantinli oyuncu Bérénice Bejo, geçtiğimiz yıl Bacurau ile adından övgüyle söz ettiren Brezilyalı yönetmen ve sinema yazarı Kleber Mendonça Filho, Filistinli yönetmen Annemarie Jacir, Almanyalı yapımcı Bettina Brokemper ve İtalyan oyuncu Luca Marinelli eşlik etti.
ALTIN AYI KAZANANLAR
En İyi Film: There is No Evil (Mohammad Rasoulof)
Jüri Büyük Ödülü: Never Rarely Sometimes Always (Eliza Hittman)
En İyi Yönetmen: Hong Sang-soo (The Woman Who Ran)
En İyi Kadın Oyuncu: Paula Beer (Undine)
En İyi Erkek Oyuncu: Elio Germano (Hidden Away)
En İyi Senaryo: Favolacce (Fabio D'Innocenzo ve Damiano D'Innocenzo)
En İyi Belgesel: Irradiés (Rithy Panh)
En İyi İlk Film: Los Conductos (Camilo Restrepo)
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